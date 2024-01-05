https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html

"Это просто Армагеддон". В Раде пришли в ужас от российского удара по Киеву

"Это просто Армагеддон". В Раде пришли в ужас от российского удара по Киеву - РИА Новости, 05.01.2024

"Это просто Армагеддон". В Раде пришли в ужас от российского удара по Киеву

Российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно "наступил конец света", заявила депутат Верховной рады Кира Рудык в интервью... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:48

2024-01-05T15:48

2024-01-05T16:02

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно "наступил конец света", заявила депутат Верховной рады Кира Рудык в интервью Business Insider."Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон", — рассказала она.При этом парламентарий уточнила, что не уверена, смогли ли расчеты киевской противовоздушной обороны перехватить какие-либо снаряды.В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html

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политика, россия, украина, владимир путин, верховная рада украины, киев