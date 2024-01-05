https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2024
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:34
2024-01-05T16:34
2024-01-05T16:34
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале."На 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 миллиона туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года", - написал Аксёнов, ссылаясь на данные минкурортов республики. Порядка 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, сообщил он. В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллиона туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
https://ria.ru/20231229/krym-1919004182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году
Аксенов: турпоток в Крым в 2023 году снизился на 20% по сравнению с 2022 годом