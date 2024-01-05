https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html

Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году

Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2024

Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году

Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:34

2024-01-05T16:34

2024-01-05T16:34

туризм

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале."На 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 миллиона туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года", - написал Аксёнов, ссылаясь на данные минкурортов республики. Порядка 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, сообщил он. В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллиона туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20231229/krym-1919004182.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым