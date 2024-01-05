https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу
Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:12
2024-01-05T15:12
2024-01-05T15:22
республика крым
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявляли в 11.18, 12.36 и 14.57 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Третья тревога продлилась 13 минут.При этом губернатор сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это использование военными табельных средств маскировки.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев
Республика Крым, Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили объявленную в третий раз за день воздушную тревогу