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В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 05.01.2024 (обновлено: 15:22 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу
Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:12
2024-01-05T15:22
республика крым
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявляли в 11.18, 12.36 и 14.57 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Третья тревога продлилась 13 минут.При этом губернатор сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это использование военными табельных средств маскировки.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
республика крым
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республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев
Республика Крым, Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили объявленную в третий раз за день воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявляли в 11.18, 12.36 и 14.57 по мск.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
Третья тревога продлилась 13 минут.
При этом губернатор сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это использование военными табельных средств маскировки.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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