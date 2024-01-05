https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html

В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе отменили третью за день воздушную тревогу

Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:12

2024-01-05T15:12

2024-01-05T15:22

республика крым

севастополь

происшествия

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявляли в 11.18, 12.36 и 14.57 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Третья тревога продлилась 13 минут.При этом губернатор сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это использование военными табельных средств маскировки.

https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев