https://ria.ru/20240105/trevoga-1919826525.html
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:03
2024-01-05T15:03
2024-01-05T15:10
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.Тревогу запустили в 14.57 по мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.До этого тревога запускали в 11.18 и 12.36 по мск.
https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу