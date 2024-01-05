https://ria.ru/20240105/trevoga-1919826525.html

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:03

2024-01-05T15:03

2024-01-05T15:10

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.Тревогу запустили в 14.57 по мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.До этого тревога запускали в 11.18 и 12.36 по мск.

https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, происшествия