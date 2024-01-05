https://ria.ru/20240105/trevoga-1919784932.html

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:40

2024-01-05T09:40

2024-01-05T09:40

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога звучит в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. Власти регионов подтверждают тревогу, сообщается об угрозе применения БПЛА. Информации о повреждениях пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240105/artemovsk-1919769521.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина