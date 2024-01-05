В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
В Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях объявили тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога звучит в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Власти регионов подтверждают тревогу, сообщается об угрозе применения БПЛА. Информации о повреждениях пока не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.