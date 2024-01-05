https://ria.ru/20240105/transport-1919836235.html
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 05.01.2024
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы
Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:22
2024-01-05T16:22
2024-01-05T16:22
южно-сахалинск
сахалин
оха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
погода
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751866569_0:123:3126:1881_1920x0_80_0_0_11262392a7f765c74e31d11bfbec98d9.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный главк МЧС России в своем Telegram-канале. "Вечером 5 января в связи с ограниченной видимостью менее 30 метров, образованием снежных заносов и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограниченно движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что ограничение введено на участке юга Сахалина, на котором в настоящее время работает техника дежурных служб. Ранее региональный главк объявлял на пятницу экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах юга острова. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, временно прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
https://ria.ru/20231225/dtp-1917948751.html
южно-сахалинск
сахалин
оха
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751866569_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_230c570151be19c9b5b667a39f2933e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалин, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода, россия
Южно-Сахалинск, Сахалин, Оха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Погода, Россия
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы
На Сахалине ограничили движение пассажирского транспорта на федеральной трассе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный главк МЧС России в своем Telegram-канале.
«
"Вечером 5 января в связи с ограниченной видимостью менее 30 метров, образованием снежных заносов и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограниченно движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отмечают, что ограничение введено на участке юга Сахалина, на котором в настоящее время работает техника дежурных служб. Ранее региональный главк объявлял на пятницу экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах юга острова.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
, временно прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск
, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск
и Александровск-Сахалинский
.
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.