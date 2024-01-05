https://ria.ru/20240105/transport-1919836235.html

На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы

На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 05.01.2024

На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы

Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:22

2024-01-05T16:22

2024-01-05T16:22

южно-сахалинск

сахалин

оха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный главк МЧС России в своем Telegram-канале. "Вечером 5 января в связи с ограниченной видимостью менее 30 метров, образованием снежных заносов и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограниченно движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что ограничение введено на участке юга Сахалина, на котором в настоящее время работает техника дежурных служб. Ранее региональный главк объявлял на пятницу экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах юга острова. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, временно прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.

https://ria.ru/20231225/dtp-1917948751.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

южно-сахалинск, сахалин, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода, россия