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На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 05.01.2024
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16:22 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/transport-1919836235.html
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 05.01.2024
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы
Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:22
2024-01-05T16:22
южно-сахалинск
сахалин
оха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
погода
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный главк МЧС России в своем Telegram-канале. "Вечером 5 января в связи с ограниченной видимостью менее 30 метров, образованием снежных заносов и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограниченно движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что ограничение введено на участке юга Сахалина, на котором в настоящее время работает техника дежурных служб. Ранее региональный главк объявлял на пятницу экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах юга острова. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, временно прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
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южно-сахалинск, сахалин, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода, россия
Южно-Сахалинск, Сахалин, Оха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Погода, Россия
На Сахалине ограничили движение на участке федеральной трассы

На Сахалине ограничили движение пассажирского транспорта на федеральной трассе

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАвтомобили на заснеженной дороге
Автомобили на заснеженной дороге - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобили на заснеженной дороге. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха в пятницу ограничено из-за снежных заносов, информирует региональный главк МЧС России в своем Telegram-канале.
«
"Вечером 5 января в связи с ограниченной видимостью менее 30 метров, образованием снежных заносов и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограниченно движение пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отмечают, что ограничение введено на участке юга Сахалина, на котором в настоящее время работает техника дежурных служб. Ранее региональный главк объявлял на пятницу экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах юга острова.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, временно прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский.
Место ДТП, где столкнулись три большегруза на трассе Сибирь в Иркутской области
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель
25 декабря 2023, 15:04
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
 
Южно-СахалинскСахалинОхаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПогодаРоссия
 
 
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