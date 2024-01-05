https://ria.ru/20240105/territorii-1919768688.html

"Единственный способ": названы территории, которые займет Россия из-за НАТО

"Единственный способ": названы территории, которые займет Россия из-за НАТО - РИА Новости, 05.01.2024

"Единственный способ": названы территории, которые займет Россия из-за НАТО

Разрешение проблемы вступления Украины в НАТО Россия видит в освобождении территории от Харькова до Одессы, такое мнение выразил норвежский политолог,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T06:23

2024-01-05T06:23

2024-01-05T06:23

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Разрешение проблемы вступления Украины в НАТО Россия видит в освобождении территории от Харькова до Одессы, такое мнение выразил норвежский политолог, специалист по международным отношениям, преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в интервью польскому журналу Mysl Polska.По словам эксперта, еще до начала конфликта главным условием России в отношениях с НАТО и Украиной являлся нейтральный статус последней, а речь о территориальных требованиях и вовсе не шла."Все началось не с территориальных требований, но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину", — считает Дисен.Аналитик отмечает, что обещания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга принять Украину в альянс после окончания конфликта заставляет Кремль отвечать на эту экзистенциальную угрозу территориальными приобретениями."Поскольку это экзистенциальная угроза, поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, а вместо этого объявляется о вступлении Украины в НАТО, единственным решением видится расширение зоны безопасности на территориях от Харькова до Одессы вместе с основными экономическими центрами, природными ресурсами и, конечно же, русскоязычным и дружественным России населением", — заключил Дисен.Ранее британский телеканал Sky News опубликовал прогноз, посвященный развитию обстановки в горячих точках. В нем утверждалось, что Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Как отмечает издание, сигнал об этом президент России Владимир Путин дал заранее, назвав Одессу русским городом.

https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919765527.html

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в мире, норвегия, польша, украина, россия, йенс столтенберг, владимир путин, нато