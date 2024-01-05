https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919774416.html

В Подольске прошел прорыв теплотрассы

В Подольске прошел прорыв теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024

В Подольске прошел прорыв теплотрассы

Прорыв произошел на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, подача тепла в дома возобновится в течение двух часов, сообщил глава городского округа... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:07

2024-01-05T00:07

2024-01-05T09:59

происшествия

подольск

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прорыв произошел на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, подача тепла в дома возобновится в течение двух часов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале. "Держу на личном контроле ситуацию с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП "Подольская теплосеть". В ближайшие два часа специалисты приступят к заполнению системы, дальнейшей подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома", - сообщил Артамонов. Также в администрации держат на контроле температурный режим в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания тепла планируют доставить порядка десяти тепловых пушек. "Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла. Работы и мониторинг продолжатся до тех пор, пока ситуация не будет полностью нормализована", - добавил Артамонов. В Подольске в настоящее время 24 градуса мороза.

https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html

подольск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск