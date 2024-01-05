Рейтинг@Mail.ru
В Подольске прошел прорыв теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 05.01.2024 (обновлено: 09:59 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919774416.html
В Подольске прошел прорыв теплотрассы
В Подольске прошел прорыв теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024
В Подольске прошел прорыв теплотрассы
Прорыв произошел на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, подача тепла в дома возобновится в течение двух часов, сообщил глава городского округа... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:07
2024-01-05T09:59
происшествия
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919787017_0:201:960:741_1920x0_80_0_0_ceec1905adc456f28c964f92980073f2.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прорыв произошел на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, подача тепла в дома возобновится в течение двух часов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале. "Держу на личном контроле ситуацию с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП "Подольская теплосеть". В ближайшие два часа специалисты приступят к заполнению системы, дальнейшей подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома", - сообщил Артамонов. Также в администрации держат на контроле температурный режим в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания тепла планируют доставить порядка десяти тепловых пушек. "Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла. Работы и мониторинг продолжатся до тех пор, пока ситуация не будет полностью нормализована", - добавил Артамонов. В Подольске в настоящее время 24 градуса мороза.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919787017_0:111:960:831_1920x0_80_0_0_37d60171872a5ad84e27065c056bc113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск
Происшествия, Подольск
В Подольске прошел прорыв теплотрассы

В Подольске прошел прорыв теплотрассы от котельной ЗАО "КСПЗ"

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramПрорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. 5 января 2024
Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прорыв произошел на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, подача тепла в дома возобновится в течение двух часов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.
"Держу на личном контроле ситуацию с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. В настоящий момент в ликвидации прорывов задействованы не только силы самого предприятия, но и аварийные бригады МУП "Подольская теплосеть". В ближайшие два часа специалисты приступят к заполнению системы, дальнейшей подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома", - сообщил Артамонов.
Также в администрации держат на контроле температурный режим в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания тепла планируют доставить порядка десяти тепловых пушек.
"Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла. Работы и мониторинг продолжатся до тех пор, пока ситуация не будет полностью нормализована", - добавил Артамонов.
В Подольске в настоящее время 24 градуса мороза.
Электропоезд - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления
Вчера, 22:39
 
ПроисшествияПодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала