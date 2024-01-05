https://ria.ru/20240105/temperatura-1919855439.html

Жителям Солнечногорска вернут тепло к завтрашнему утру

Жителям Солнечногорска вернут тепло к завтрашнему утру - РИА Новости, 05.01.2024

Жителям Солнечногорска вернут тепло к завтрашнему утру

Температуру в домах Солнечногорска поднимут до оптимальной к завтрашнему утру, сообщил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:34

2024-01-05T18:34

2024-01-05T20:36

общество

солнечногорск

московская область (подмосковье)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Температуру в домах Солнечногорска поднимут до оптимальной к завтрашнему утру, сообщил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин."Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле (микрорайон Солнечногорска - ред.)", - отметил Самарин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Ранее, по данным пресс-службы, местные жители пожаловались на перебои с отоплением и горячей водой в квартирах в бывшем военном городке - микрорайоне Выстрел. Сейчас местная котельная находится в собственности Минобороны, в планах перевести ее на баланс муниципалитета, чтобы включить в госпрограмму и модернизировать объект теплоснабжения."Такие аномальные морозы - это всегда стресс и серьезные испытания для всей коммунальной инфраструктуры. Самая сложная ситуация в округе сейчас в микрорайоне Выстрел. С начала года устранили уже четыре утечки на сетях, их общий износ превышает 90%. По поручению губернатора нас включили в госпрограмму на их полную замену в 2024 году", - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240104/morozy-1919659616.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, солнечногорск, московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии)