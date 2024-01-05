https://ria.ru/20240105/sud-1919837496.html

В Узбекистане возобновили суд по делу о смерти детей из-за сиропа от кашля

В Узбекистане возобновили суд по делу о смерти детей из-за сиропа от кашля - РИА Новости, 05.01.2024

В Узбекистане возобновили суд по делу о смерти детей из-за сиропа от кашля

Ташкентский городской суд по уголовным делам спустя месяц возобновил рассмотрение уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема индийского... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:24

2024-01-05T16:24

2024-01-05T17:01

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ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Ташкентский городской суд по уголовным делам спустя месяц возобновил рассмотрение уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема индийского препарата против ОРВИ в декабре 2022 года, число обвиняемых увеличилось до 23 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Узбекистана. В августе 2023 года Ташкентский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема индийского препарата против ОРВИ. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Рассмотрение дела было приостановлено 1 декабря, в нем появились новые обвиняемые. "Суд возобновил слушание дела. Подследственными стали еще два человека, а число обвиняемых достигло 23", - сказал представитель суда. Он уточнил, что за месяц следственным органам удалось выполнить дополнительные процессуальные действия и расширить список обвиняемых. Подсудимым предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность". Санкции данных статей предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет. В конце декабря прошлого года министерство здравоохранения Узбекистана сообщало, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В октябре 2022 года правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, гамбия, индонезия, в мире