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Премьер Украины: студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов - РИА Новости, 05.01.2024
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22:03 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/studenty-1919873863.html
Премьер Украины: студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов
Премьер Украины: студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов - РИА Новости, 05.01.2024
Премьер Украины: студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов
Правительство Украины планирует начать реформу высшего образования в этом году, главная цель которой заключается в внедрении государственных заказов, грантов и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:03
2024-01-05T22:03
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство Украины планирует начать реформу высшего образования в этом году, главная цель которой заключается в внедрении государственных заказов, грантов и льготных кредитов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "В этом году мы планируем запустить масштабную реформу образования. Речь идет об изменении форм финансирования. Сейчас в системе высшего обучения есть "на бюджете" и "по контракту". Сегодня принимаем законопроект, предусматривающий обучение на средства государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, государственные гранты, не требующие возврата, позволят полностью или частично возместить расходы на обучение. Государственный заказ представляет собой полностью безвозмездное обучение за бюджетные средства. По его данным, по контракту сейчас обучаются 60% украинских студентов. "В этом году расходы бюджета на образование составят более 170 миллиарда гривен (более 4,5 миллиарда долларов). Выплаты украинским педагогам будут повышены на 21%", - сказал премьер. В декабре прошлого года Шмыгаль заявлял, что правительство готовит "матрицу" новых реформ, которая охватит все сферы, начиная от экономики и цифровизации и заканчивая верховенством права и образования.
https://ria.ru/20240105/alternativy-1919873065.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Украины: студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов

Шмыгаль: украинские студенты смогут обучаться за счет госгрантов и заказов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство Украины планирует начать реформу высшего образования в этом году, главная цель которой заключается в внедрении государственных заказов, грантов и льготных кредитов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«
"В этом году мы планируем запустить масштабную реформу образования. Речь идет об изменении форм финансирования. Сейчас в системе высшего обучения есть "на бюджете" и "по контракту". Сегодня принимаем законопроект, предусматривающий обучение на средства государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, государственные гранты, не требующие возврата, позволят полностью или частично возместить расходы на обучение. Государственный заказ представляет собой полностью безвозмездное обучение за бюджетные средства. По его данным, по контракту сейчас обучаются 60% украинских студентов.
«
"В этом году расходы бюджета на образование составят более 170 миллиарда гривен (более 4,5 миллиарда долларов). Выплаты украинским педагогам будут повышены на 21%", - сказал премьер.
В декабре прошлого года Шмыгаль заявлял, что правительство готовит "матрицу" новых реформ, которая охватит все сферы, начиная от экономики и цифровизации и заканчивая верховенством права и образования.
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