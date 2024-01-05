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СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.01.2024
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04:54 05.01.2024 (обновлено: 12:03 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/ssha-1919765271.html
СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке
СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке
Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T04:54
2024-01-05T12:03
израиль
сша
ближний восток
джо байден
владимир путин
хамас
оон
politico
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет риски для переизбрания американского лидера, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.&quot;Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт&quot;, — говорится в публикации.По словам собеседников издания, включая высокопоставленного чиновника Белого дома, в администрации обсуждают сценарии возможного участия Соединенных Штатов в новой войне на Ближнем Востоке.В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, а также занимаются прогнозированием будущих атак.. Представители разведывательного сообщества, в свою очередь, готовят планы отражения ударов по США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии."С нашей точки зрения, сильнее всего тревожит то, что хуситы могут потопить корабль. Что случится тогда?" - цитирует газета одного из своих собеседников на условиях анонимности. Одновременно с этим в Вашингтоне опасаются, что насилие в секторе Газа может перекинуться на Палестинскую автономию на Западном берегу Иордана и Ливан.Как утверждается, США месяцами закулисно призывали Тегеран убедить своих "прокси" свернуть атаки, но не увидели никаких признаков, свидетельствующих о снижении подобной активности. Напротив, Вашингтон опасается роста уровня насилия в ближайшие дни."Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден окажется сильнее впутан в Ближний Восток, когда сезон президентской кампании 2024 года разогревается, а его кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах", — пишет газета, одновременно отмечая риски для его переизбрания.При этом американский лидер сейчас сфокусирован на вопросах, более важных для избирателей, среди которых экономика, будущее демократии и право на аборты. Источники указали, что угроза разрастания конфликта, которую США старались избежать последние месяцы, усиливается на фоне серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html
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израиль, сша, ближний восток, джо байден, владимир путин, хамас, оон, politico, в мире
Израиль, США, Ближний Восток, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Politico, В мире
СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке

Politico: администрация Байдена готовится к возможному расширению войны в Газе

© -Йеменская береговая охрана от группировки хусито патрулируют море, пока в портовом городе Ходейда проходит марш в знак солидарности с народом Газы
Йеменская береговая охрана от группировки хусито патрулируют море, пока в портовом городе Ходейда проходит марш в знак солидарности с народом Газы
© -
Йеменская береговая охрана от группировки хусито патрулируют море, пока в портовом городе Ходейда проходит марш в знак солидарности с народом Газы
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет риски для переизбрания американского лидера, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«

"Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт", — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, включая высокопоставленного чиновника Белого дома, в администрации обсуждают сценарии возможного участия Соединенных Штатов в новой войне на Ближнем Востоке.
В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, а также занимаются прогнозированием будущих атак.. Представители разведывательного сообщества, в свою очередь, готовят планы отражения ударов по США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.
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"С нашей точки зрения, сильнее всего тревожит то, что хуситы могут потопить корабль. Что случится тогда?" - цитирует газета одного из своих собеседников на условиях анонимности.
Одновременно с этим в Вашингтоне опасаются, что насилие в секторе Газа может перекинуться на Палестинскую автономию на Западном берегу Иордана и Ливан.
Как утверждается, США месяцами закулисно призывали Тегеран убедить своих "прокси" свернуть атаки, но не увидели никаких признаков, свидетельствующих о снижении подобной активности. Напротив, Вашингтон опасается роста уровня насилия в ближайшие дни.
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"Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден окажется сильнее впутан в Ближний Восток, когда сезон президентской кампании 2024 года разогревается, а его кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах", — пишет газета, одновременно отмечая риски для его переизбрания.
При этом американский лидер сейчас сфокусирован на вопросах, более важных для избирателей, среди которых экономика, будущее демократии и право на аборты.
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Источники указали, что угроза разрастания конфликта, которую США старались избежать последние месяцы, усиливается на фоне серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
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