https://ria.ru/20240105/ssha-1919765271.html

СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке

СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T04:54

2024-01-05T04:54

2024-01-05T12:03

израиль

сша

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет риски для переизбрания американского лидера, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, включая высокопоставленного чиновника Белого дома, в администрации обсуждают сценарии возможного участия Соединенных Штатов в новой войне на Ближнем Востоке.В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, а также занимаются прогнозированием будущих атак.. Представители разведывательного сообщества, в свою очередь, готовят планы отражения ударов по США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии."С нашей точки зрения, сильнее всего тревожит то, что хуситы могут потопить корабль. Что случится тогда?" - цитирует газета одного из своих собеседников на условиях анонимности. Одновременно с этим в Вашингтоне опасаются, что насилие в секторе Газа может перекинуться на Палестинскую автономию на Западном берегу Иордана и Ливан.Как утверждается, США месяцами закулисно призывали Тегеран убедить своих "прокси" свернуть атаки, но не увидели никаких признаков, свидетельствующих о снижении подобной активности. Напротив, Вашингтон опасается роста уровня насилия в ближайшие дни."Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден окажется сильнее впутан в Ближний Восток, когда сезон президентской кампании 2024 года разогревается, а его кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах", — пишет газета, одновременно отмечая риски для его переизбрания.При этом американский лидер сейчас сфокусирован на вопросах, более важных для избирателей, среди которых экономика, будущее демократии и право на аборты. Источники указали, что угроза разрастания конфликта, которую США старались избежать последние месяцы, усиливается на фоне серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.

https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html

https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html

https://ria.ru/20231130/ssha-1912783833.html

https://ria.ru/20240103/konflikt-1919632772.html

израиль

сша

ближний восток

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израиль, сша, ближний восток, джо байден, владимир путин, хамас, оон, politico, в мире