https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919815950.html

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 05.01.2024

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:52

2024-01-05T13:52

2024-01-05T13:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 30 декабря 2023-го года по 5 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в министерстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".

https://ria.ru/20240105/ataki-1919815356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия