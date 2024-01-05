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Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине
Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 05.01.2024
Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине
ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:52
2024-01-05T13:52
2024-01-05T13:56
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 30 декабря 2023-го года по 5 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в министерстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине
Минобороны: ВС России нанесли 41 удар по военным объектам и безам на Украине
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 30 декабря 2023-го года по 5 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в министерстве.
Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".
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