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В Крыму назвали главу МИД Польши клятвопреступником - РИА Новости, 05.01.2024
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10:21 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/sikorskiy-1919790800.html
В Крыму назвали главу МИД Польши клятвопреступником
В Крыму назвали главу МИД Польши клятвопреступником - РИА Новости, 05.01.2024
В Крыму назвали главу МИД Польши клятвопреступником
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского клятвопреступником и любителем "подгадить России... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:21
2024-01-05T10:21
республика крым
польша
радослав сикорский
владимир константинов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского клятвопреступником и любителем "подгадить России чужими руками". Ранее Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. "Это ещё одни любители подгадить России. Желательно - чужими руками. Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский, его подпись стоит под "гарантиями" Януковичу, от которых он отрёкся буквально на следующий день после того, как они были даны, призывает Запад оружие дать, а Украину - бить им по России. А Польша в этой формуле - где? Какая у неё роль?" - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, власти Польши в украинском конфликте играет роль провокатора. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231213/sikorskiy-1915524030.html
республика крым
польша
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республика крым, польша, радослав сикорский, владимир константинов, политика
Республика Крым, Польша, Радослав Сикорский, Владимир Константинов, Политика
В Крыму назвали главу МИД Польши клятвопреступником

В Крыму назвали главу МИД Польши Сикорского лжецом и клятвопреступником

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского клятвопреступником и любителем "подгадить России чужими руками".
Ранее Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.
"Это ещё одни любители подгадить России. Желательно - чужими руками. Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский, его подпись стоит под "гарантиями" Януковичу, от которых он отрёкся буквально на следующий день после того, как они были даны, призывает Запад оружие дать, а Украину - бить им по России. А Польша в этой формуле - где? Какая у неё роль?" - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, власти Польши в украинском конфликте играет роль провокатора.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский
13 декабря 2023, 14:06
 
Республика КрымПольшаРадослав СикорскийВладимир КонстантиновПолитика
 
 
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