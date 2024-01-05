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Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.01.2024

Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T02:09

2024-01-05T02:09

2024-01-05T02:09

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента. Согласно распространенному заявлению дипведомства США, в ходе разговора Блинкен "подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве" между двумя странами в сфере обороны. "Госсекретарь также подтвердил решительную поддержку со стороны США безотлагательной ратификации (документов) о вступлении Швеции в НАТО, отметив, что присоединение Швеции к альянсу принесет пользу всем союзникам", - проинформировал госдеп США. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231217/finlyandiya-1916285021.html

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