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Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.01.2024
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02:09 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/shvetsiya-1919760774.html
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.01.2024
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:09
2024-01-05T02:09
швеция
сша
турция
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента. Согласно распространенному заявлению дипведомства США, в ходе разговора Блинкен "подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве" между двумя странами в сфере обороны. "Госсекретарь также подтвердил решительную поддержку со стороны США безотлагательной ратификации (документов) о вступлении Швеции в НАТО, отметив, что присоединение Швеции к альянсу принесет пользу всем союзникам", - проинформировал госдеп США. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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швеция, сша, турция, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире
Швеция, США, Турция, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, В мире
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Блинкен заявил главе МИД Швеции о поддержке скорейшего вступления страны в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Согласно распространенному заявлению дипведомства США, в ходе разговора Блинкен "подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве" между двумя странами в сфере обороны.
"Госсекретарь также подтвердил решительную поддержку со стороны США безотлагательной ратификации (документов) о вступлении Швеции в НАТО, отметив, что присоединение Швеции к альянсу принесет пользу всем союзникам", - проинформировал госдеп США.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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ШвецияСШАТурцияЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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