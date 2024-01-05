https://ria.ru/20240105/shturm-1919880524.html

Байден заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и лжи Трампа

Байден заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и лжи Трампа - РИА Новости, 05.01.2024

Байден заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и лжи Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений его предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:51

2024-01-05T23:51

2024-01-05T23:51

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений его предшественника Дональда Трампа. "Порядка 140 офицеров полиции пострадали, мы с (первой леди) Джилл были на похоронах погибших. Они погибли из-за лжи Дональда Трампа, его ложь привела толпу в Вашингтон", - сказал Байден, выступая в городе Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания. Как подчеркнул Байден, выборы президента в 2020 году выиграл он, а Трамп проиграл. Байден ранее на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж", и "тут нет никаких вопросов". Его предшественник в ответ заявил, что "мятежником" является Байден. Трампа ранее не допустили до участия в праймериз республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20240102/biden-1919508768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, колорадо, джо байден, дональд трамп