https://ria.ru/20240105/shotlandiya-1919836413.html

В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ

В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024

В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ

Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:17

2024-01-05T16:17

2024-01-05T17:14

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шотландия

украина

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record."Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — указало издание. В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В шотландском правительстве заявили, что финансирование не будет продолжено, сославшись на проблемы с бюджетом. Местные власти, в свою очередь, уже отметили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html

шотландия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шотландия, украина