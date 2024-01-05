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В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
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16:17 05.01.2024 (обновлено: 17:14 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/shotlandiya-1919836413.html
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ
Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:17
2024-01-05T17:14
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record."Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — указало издание. В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В шотландском правительстве заявили, что финансирование не будет продолжено, сославшись на проблемы с бюджетом. Местные власти, в свою очередь, уже отметили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html
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в мире, шотландия, украина
В мире, Шотландия, Украина
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ

Daily Record: Шотландия перестанет платить за жилье для беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на одну из улиц Эдинбурга
Вид на одну из улиц Эдинбурга - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на одну из улиц Эдинбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record.
"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — указало издание.
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В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В шотландском правительстве заявили, что финансирование не будет продолжено, сославшись на проблемы с бюджетом.
Местные власти, в свою очередь, уже отметили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.
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