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В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ
Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:17
2024-01-05T16:17
2024-01-05T17:14
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record."Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — указало издание. В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В шотландском правительстве заявили, что финансирование не будет продолжено, сославшись на проблемы с бюджетом. Местные власти, в свою очередь, уже отметили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, украина
В мире, Шотландия, Украина
В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье, пишут СМИ
Daily Record: Шотландия перестанет платить за жилье для беженцев с Украины
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщила газета Daily Record
.
"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — указало издание.
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В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В шотландском правительстве заявили, что финансирование не будет продолжено, сославшись на проблемы с бюджетом.
Местные власти, в свою очередь, уже отметили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.
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