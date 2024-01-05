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В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
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15:47 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919832873.html
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:47
2024-01-05T15:47
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. Часть сбитых ракет ВСУ упали в различных частях города. "Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", - написал Развожаев. Губернатор призвал не переживать, если в городе будут слышны громкие звуки.
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html
https://ria.ru/20240105/zavesa-1919799026.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ

Развожаев предупредил, что в Севастополе могут быть слышны громкие звуки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. Часть сбитых ракет ВСУ упали в различных частях города.
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"Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", - написал Развожаев.
Губернатор призвал не переживать, если в городе будут слышны громкие звуки.
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СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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