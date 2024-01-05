https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919832873.html
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:47
2024-01-05T15:47
2024-01-05T15:47
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. Часть сбитых ракет ВСУ упали в различных частях города. "Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", - написал Развожаев. Губернатор призвал не переживать, если в городе будут слышны громкие звуки.
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html
https://ria.ru/20240105/zavesa-1919799026.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873735dad337de4e4b996c960fdd733d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ
Развожаев предупредил, что в Севастополе могут быть слышны громкие звуки