https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919832873.html

В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ

В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых ракет ВСУ

В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:47

2024-01-05T15:47

2024-01-05T15:47

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В Севастополе приступили к уничтожению остатков сбитых накануне украинских ракет, могут быть слышны громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. Часть сбитых ракет ВСУ упали в различных частях города. "Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", - написал Развожаев. Губернатор призвал не переживать, если в городе будут слышны громкие звуки.

https://ria.ru/20240105/trevoga-1919827979.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность