https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919805627.html
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу во второй раз объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:41
2024-01-05T12:41
2024-01-05T12:54
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу во второй раз объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.В городе повторно прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.Первая тревога прозвучала в 11:18 (совпадает с мск) и продлилась полчаса. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт использовали дымовую завесу.Накануне ВСУ также провели ракетную атаку на Севастополь, Развозжаев назвал ее самой массированной за последнее время. При ударе пострадал один житель города. Средства ПВО уничтожили над Крымом десять ракет, обломки нескольких из них упали в Севастополе и его окрестностях.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919073642.html
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу
Губернатор: в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости.
Воздушную тревогу во второй раз объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.
В городе повторно прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Первая тревога прозвучала в 11:18 (совпадает с мск) и продлилась полчаса. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт использовали дымовую завесу.
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
Накануне ВСУ также провели ракетную атаку на Севастополь, Развозжаев назвал ее самой массированной за последнее время. При ударе пострадал один житель города. Средства ПВО уничтожили над Крымом десять ракет, обломки нескольких из них упали в Севастополе и его окрестностях.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
"Давление не слабеет". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте