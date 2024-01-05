https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919801029.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:59

2024-01-05T11:59

2024-01-05T11:59

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 11.18 по мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Сообщение опубликовано в 11.43 по мск, таким образом, тревога длилась менее получаса.

https://ria.ru/20240105/vbrosy-1919755163.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, безопасность