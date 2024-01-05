https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919801029.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:59
2024-01-05T11:59
2024-01-05T11:59
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 11.18 по мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Сообщение опубликовано в 11.43 по мск, таким образом, тревога длилась менее получаса.
https://ria.ru/20240105/vbrosy-1919755163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе