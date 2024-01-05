https://ria.ru/20240105/sakhalin-1919771515.html

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 05.01.2024

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение объявлено на субботу в трех муниципалитетах юга Сахалина из-за прохождения очередного циклона, информирует региональный главк МЧС... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T07:29

2024-01-05T07:29

2024-01-05T07:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в трех муниципалитетах юга Сахалина из-за прохождения очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. Накануне экстренное предупреждение на пятницу в связи с циклоном было объявлено в четырех муниципальных образованиях юга острова. "Шестого января 2024 года на территории Макаровского, Долинского и Корсаковского районов ночью прогнозируется местами сильный снег, метель, днем на побережьях ветер 15-20 метров в секунду", - отмечается в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. Спасатели рекомендуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения, а находящимся на маршрутах туристическим группам переждать непогоду в безопасных местах.

https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html

https://ria.ru/20231215/snimok-1916102825.html

сахалин

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сахалинская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, россия, сахалинская область