https://ria.ru/20240105/ryazan-1919800619.html

В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла

В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла - РИА Новости, 05.01.2024

В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла

В Рязани в микрорайонах Недостоево, Канищево и Приокский ограничена подача тепла в связи с повреждением на магистральном трубопроводе, сообщила администрация... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:40

2024-01-05T10:40

2024-01-05T11:56

происшествия

рязань

жкх

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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. В Рязани в микрорайонах Недостоево, Канищево и Приокский ограничена подача тепла в связи с повреждением на магистральном трубопроводе, сообщила администрация города. "В связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево. Параметры подачи тепла снижены", - говорится в сообщении без уточнения количества домов, попавших в зону ограничения подачи тепла. Отмечается, что в 6.36 в районе действия Дягилевской ТЭЦ произошло повреждение. Специалистами АО "Квадра" совместно с рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей ведется обследование тепловых сетей. Управляющие компании также обследуют сети в жилых домах. "После обнаружения источника повреждения ремонтные бригады приступят к оперативной замене поврежденного участка трубопровода. Теплоснабжение планируется восстановить в течение дня", - уточняет администрация. По данным прокуратуры региона, ход выполнения работ по устранению повреждений ведомством поставлен на контроль. По данным открытых источников, температура воздуха в Рязани сейчас составляет минус 22 градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html

рязань

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязань, жкх