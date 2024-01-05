https://ria.ru/20240105/ryazan-1919800619.html
В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла
В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла - РИА Новости, 05.01.2024
В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла
В Рязани в микрорайонах Недостоево, Канищево и Приокский ограничена подача тепла в связи с повреждением на магистральном трубопроводе, сообщила администрация... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:40
2024-01-05T10:40
2024-01-05T11:56
происшествия
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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. В Рязани в микрорайонах Недостоево, Канищево и Приокский ограничена подача тепла в связи с повреждением на магистральном трубопроводе, сообщила администрация города. "В связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево. Параметры подачи тепла снижены", - говорится в сообщении без уточнения количества домов, попавших в зону ограничения подачи тепла. Отмечается, что в 6.36 в районе действия Дягилевской ТЭЦ произошло повреждение. Специалистами АО "Квадра" совместно с рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей ведется обследование тепловых сетей. Управляющие компании также обследуют сети в жилых домах. "После обнаружения источника повреждения ремонтные бригады приступят к оперативной замене поврежденного участка трубопровода. Теплоснабжение планируется восстановить в течение дня", - уточняет администрация. По данным прокуратуры региона, ход выполнения работ по устранению повреждений ведомством поставлен на контроль. По данным открытых источников, температура воздуха в Рязани сейчас составляет минус 22 градуса по Цельсию.
https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязань, жкх
Происшествия, Рязань, ЖКХ
В трех микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла
В 3 микрорайонах Рязани ограничили подачу тепла из-за поврежденного трубопровода
РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости.
В Рязани в микрорайонах Недостоево, Канищево и Приокский ограничена подача тепла в связи с повреждением на магистральном трубопроводе, сообщила
администрация города.
"В связи с повреждением на магистральном трубопроводе временно ограничена подача теплоносителя на объекты районов Канищево, Приокский и Недостоево. Параметры подачи тепла снижены", - говорится в сообщении без уточнения количества домов, попавших в зону ограничения подачи тепла.
Отмечается, что в 6.36 в районе действия Дягилевской ТЭЦ произошло повреждение. Специалистами АО "Квадра" совместно с рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей ведется обследование тепловых сетей. Управляющие компании также обследуют сети в жилых домах.
"После обнаружения источника повреждения ремонтные бригады приступят к оперативной замене поврежденного участка трубопровода. Теплоснабжение планируется восстановить в течение дня", - уточняет администрация.
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По данным прокуратуры региона, ход выполнения работ по устранению повреждений ведомством поставлен на контроль.
По данным открытых источников, температура воздуха в Рязани сейчас составляет минус 22 градуса по Цельсию.