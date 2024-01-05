https://ria.ru/20240105/rossotrudnichestvo-1919774082.html

Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии

Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.01.2024

Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии

Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:16

2024-01-05T08:16

2024-01-05T08:16

в мире

оаэ

саудовская аравия

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Идет проработка открытия центров в этих странах (ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.)", - сказал Шевцов. В декабре президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

оаэ

саудовская аравия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)