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Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.01.2024
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08:16 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/rossotrudnichestvo-1919774082.html
Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии
Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.01.2024
Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии
Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:16
2024-01-05T08:16
в мире
оаэ
саудовская аравия
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Идет проработка открытия центров в этих странах (ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.)", - сказал Шевцов. В декабре президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений.
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оаэ
саудовская аравия
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в мире, оаэ, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество откроет Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии

Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россотрудничество работает над открытием Русских домов в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов.
"Идет проработка открытия центров в этих странах (ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.)", - сказал Шевцов.
В декабре президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений.
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В миреОАЭСаудовская АравияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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