https://ria.ru/20240105/razvedchiki-1919766313.html

Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ

Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:08

2024-01-05T05:08

2024-01-05T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

ЛУГАНСК, 5 янв – РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ... Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики постоянно работают коптерами. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля, а FPV–дроны наносят удары по противнику. "У нас основные цели – это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА – это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик.

https://ria.ru/20231230/rabotino-1919122467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире