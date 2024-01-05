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Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ
Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:08
2024-01-05T05:08
2024-01-05T05:08
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ЛУГАНСК, 5 янв – РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ... Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики постоянно работают коптерами. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля, а FPV–дроны наносят удары по противнику. "У нас основные цели – это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА – это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ
Российские разведчики поразили на Купянском направлении минометы и блиндажи ВСУ
ЛУГАНСК, 5 янв – РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ... Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведчики постоянно работают коптерами. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля, а FPV–дроны наносят удары по противнику.
"У нас основные цели – это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА – это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик.
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