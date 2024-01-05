Рейтинг@Mail.ru
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/razvedchiki-1919766313.html
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ
Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:08
2024-01-05T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
ЛУГАНСК, 5 янв – РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ... Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики постоянно работают коптерами. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля, а FPV–дроны наносят удары по противнику. "У нас основные цели – это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА – это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик.
https://ria.ru/20231230/rabotino-1919122467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Разведчики уничтожили на Купянском направлении блиндажи и минометы ВСУ

Российские разведчики поразили на Купянском направлении минометы и блиндажи ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 янв – РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ... Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведчики постоянно работают коптерами. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля, а FPV–дроны наносят удары по противнику.
"У нас основные цели – это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА – это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
30 декабря 2023, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала