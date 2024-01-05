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В Германии расследуют дело о попытке фермеров блокировать Хабека на пароме - РИА Новости, 05.01.2024
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23:07 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/rassledovanie-1919877694.html
В Германии расследуют дело о попытке фермеров блокировать Хабека на пароме
В Германии расследуют дело о попытке фермеров блокировать Хабека на пароме - РИА Новости, 05.01.2024
В Германии расследуют дело о попытке фермеров блокировать Хабека на пароме
Прокуратура Германии начала расследование попытки разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:07
2024-01-05T23:07
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
роберт хабек
йоахим руквид
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура Германии начала расследование попытки разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек, сообщило в пятницу издание Spiegel. В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ. "Эта акция имеет правовые последствия для участников блокады паромного причала в Шлюттзиле, земля Шлезвиг-Гольштейн: в пятницу ответственная прокуратура Фленсбурга начала расследование", - сообщило издание. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января. В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы.
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германия
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, роберт хабек, йоахим руквид
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Роберт Хабек, Йоахим Руквид
В Германии расследуют дело о попытке фермеров блокировать Хабека на пароме

Spiegel: в ФРГ расследуют попытки блокировать вице-канцлера Хабека на пароме

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура Германии начала расследование попытки разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек, сообщило в пятницу издание Spiegel.
В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.
«
"Эта акция имеет правовые последствия для участников блокады паромного причала в Шлюттзиле, земля Шлезвиг-Гольштейн: в пятницу ответственная прокуратура Фленсбурга начала расследование", - сообщило издание.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января.
В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы.
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства
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В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнРоберт ХабекЙоахим Руквид
 
 
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