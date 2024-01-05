https://ria.ru/20240105/raskol-1919823738.html

СМИ раскрыли шокирующие подробности раскола между Зеленским и Залужным

СМИ раскрыли шокирующие подробности раскола между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ раскрыли шокирующие подробности раскола между Зеленским и Залужным

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности политика, пишет американский журналист... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:54

2024-01-05T14:54

2024-01-05T14:54

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украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности политика, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph."Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился", — говорится в материале.Шустер также отметил, что еще в 2022 году главком ВСУ рассматривался некоторыми украинскими чиновниками как возможный политический оппонент Зеленского, а сам Залужный описывал свои отношения с ним как "неудобное партнерство"."Ему не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов", — цитирует журналист слова украинского генерала о президенте.В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.

https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html

https://ria.ru/20240105/manevry-1919791826.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика