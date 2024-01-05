https://ria.ru/20240105/ranenye-1919862551.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 05.01.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:46

2024-01-05T19:46

2024-01-05T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_0:0:1299:730_1920x0_80_0_0_7aaeb11b64f26da35004781a252caa75.png

ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле города украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк