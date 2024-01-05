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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 05.01.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T19:46
2024-01-05T19:46
2024-01-05T19:46
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле города украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Приходько: при украинской вооруженной агрессии ранены четверо мирных горловчан