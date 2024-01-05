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Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/rakety-1919756974.html
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ
Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:00
2024-01-05T01:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастопольский государственный университет
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. "В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, также подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом. "Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастопольский государственный университет, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севастопольский государственный университет, Происшествия
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ

Развожаев: из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время.
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"В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, также подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом.
"Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСевастопольский государственный университетПроисшествия
 
 
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