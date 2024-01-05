https://ria.ru/20240105/rakety-1919756974.html
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ
Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:00
2024-01-05T01:00
2024-01-05T01:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастопольский государственный университет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588444_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_6f97298824e3ffb897ea857383820a7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. "В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, также подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом. "Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588444_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_8a338ce3908f293245742a3fde9902cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастопольский государственный университет, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севастопольский государственный университет, Происшествия
Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ
Развожаев: из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ