https://ria.ru/20240105/rakety-1919756974.html

Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ

Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ

Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T01:00

2024-01-05T01:00

2024-01-05T01:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

севастопольский государственный университет

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. "В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, также подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом. "Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастопольский государственный университет, происшествия