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После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей
После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей - РИА Новости, 05.01.2024
После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей
Все люди эвакуированы из поезда после столкновения двух составов метро в Нью-Йорке, ведутся работы на путях по восстановлению движения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T03:24
2024-01-05T03:24
2024-01-05T09:16
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НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Все люди эвакуированы из поезда после столкновения двух составов метро в Нью-Йорке, ведутся работы на путях по восстановлению движения, сообщили РИА Новости в транспортной компании MTA. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, все ли эвакуированы, сотрудник пресс-службы указал: "Да, полностью". "Все пострадавшие получают медицинскую помощь", - добавил он. Ранее РИА Новости в городской полиции рассказали, что на Манхэттене пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Сообщалось, что 24 человека получили незначительные травмы. "Сейчас мы работаем над восстановлением движения. Вероятно, это займет некоторое время, но работы определенно продолжаются", - указали в MTA.
https://ria.ru/20231103/poezd-1907304510.html
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нью-йорк (город), в мире, манхэттен
Нью-Йорк (город), В мире, Манхэттен
После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей
MTA: после столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуированы все люди
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Все люди эвакуированы из поезда после столкновения двух составов метро в Нью-Йорке, ведутся работы на путях по восстановлению движения, сообщили РИА Новости в транспортной компании MTA.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, все ли эвакуированы, сотрудник пресс-службы указал: "Да, полностью".
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"Все пострадавшие получают медицинскую помощь", - добавил он.
Ранее РИА Новости в городской полиции рассказали, что на Манхэттене
пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Сообщалось, что 24 человека получили незначительные травмы.
"Сейчас мы работаем над восстановлением движения. Вероятно, это займет некоторое время, но работы определенно продолжаются", - указали в MTA.
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