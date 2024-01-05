https://ria.ru/20240105/professii-1919763390.html

После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей

После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей - РИА Новости, 05.01.2024

После столкновения составов в Нью-Йорке из поезда эвакуировали всех людей

Все люди эвакуированы из поезда после столкновения двух составов метро в Нью-Йорке, ведутся работы на путях по восстановлению движения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:24

2024-01-05T03:24

2024-01-05T09:16

нью-йорк (город)

в мире

манхэттен

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НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Все люди эвакуированы из поезда после столкновения двух составов метро в Нью-Йорке, ведутся работы на путях по восстановлению движения, сообщили РИА Новости в транспортной компании MTA. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, все ли эвакуированы, сотрудник пресс-службы указал: "Да, полностью". "Все пострадавшие получают медицинскую помощь", - добавил он. Ранее РИА Новости в городской полиции рассказали, что на Манхэттене пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Сообщалось, что 24 человека получили незначительные травмы. "Сейчас мы работаем над восстановлением движения. Вероятно, это займет некоторое время, но работы определенно продолжаются", - указали в MTA.

https://ria.ru/20231103/poezd-1907304510.html

https://ria.ru/20231123/avariya-1911371724.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), в мире, манхэттен