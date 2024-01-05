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Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством - РИА Новости, 05.01.2024
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16:58 05.01.2024 (обновлено: 17:01 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html
Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством
Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством - РИА Новости, 05.01.2024
Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством
Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:58
2024-01-05T17:01
италия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции, сообщили французские ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Biomedicine &amp; Pharmacotherapy."Во время первой волны пандемий использование HCQ (гидроксихлорохина. – Прим. ред.) не по назначению было предложено в качестве варианта лечения COVID-19. Однако последующие исследования зафиксировали неблагоприятный баланс риска и пользы, в том числе исследование RECOVERY, которое показало значительное увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к увеличению риска смертности от иных причин при приеме гидроксихлорохина", — говорится в материале.При этом в исследовании подчеркивается, что жертв препарата может быть намного больше, поскольку ученые изучили данные лишь за период с марта по июль 2020 года.Гидроксихлорохин — это противомалярийный препарат. Он также может оказывать умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.
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италия, франция, бельгия
Италия, Франция, Бельгия
Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством

Французские ученые связали смерть больных COVID-19 c препаратом от малярии

© iStock.com / monstArrr_Девушка меряет температуру
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / monstArrr_
Девушка меряет температуру . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции, сообщили французские ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.
"Во время первой волны пандемий использование HCQ (гидроксихлорохина. – Прим. ред.) не по назначению было предложено в качестве варианта лечения COVID-19. Однако последующие исследования зафиксировали неблагоприятный баланс риска и пользы, в том числе исследование RECOVERY, которое показало значительное увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к увеличению риска смертности от иных причин при приеме гидроксихлорохина", — говорится в материале.
При этом в исследовании подчеркивается, что жертв препарата может быть намного больше, поскольку ученые изучили данные лишь за период с марта по июль 2020 года.
Гидроксихлорохин — это противомалярийный препарат. Он также может оказывать умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.
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