https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html

Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством

Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством - РИА Новости, 05.01.2024

Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством

Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:58

2024-01-05T16:58

2024-01-05T17:01

италия

франция

бельгия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции, сообщили французские ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy."Во время первой волны пандемий использование HCQ (гидроксихлорохина. – Прим. ред.) не по назначению было предложено в качестве варианта лечения COVID-19. Однако последующие исследования зафиксировали неблагоприятный баланс риска и пользы, в том числе исследование RECOVERY, которое показало значительное увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к увеличению риска смертности от иных причин при приеме гидроксихлорохина", — говорится в материале.При этом в исследовании подчеркивается, что жертв препарата может быть намного больше, поскольку ученые изучили данные лишь за период с марта по июль 2020 года.Гидроксихлорохин — это противомалярийный препарат. Он также может оказывать умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.

https://ria.ru/20240104/covid-19-1919657366.html

италия

франция

бельгия

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италия, франция, бельгия