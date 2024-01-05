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В Сочи ликвидировали пожар на складе
В Сочи ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 05.01.2024
В Сочи ликвидировали пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на сочинском складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:50
2024-01-05T16:50
2024-01-05T17:04
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на сочинском складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей. пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43. Огонь локализовали на площади 560 квадратных метров. В 14.48 ликвидировали открытое горение. "В 15.34 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекалось 63 спасателя, использовалось 22 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи ликвидировали пожар на складе
В Сочи ликвидировали пожар на складе, никто не пострадал
СОЧИ, 5 янв – РИА Новости.
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на сочинском складе, сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей. пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43. Огонь локализовали на площади 560 квадратных метров. В 14.48 ликвидировали открытое горение.
"В 15.34 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
К тушению огня привлекалось 63 спасателя, использовалось 22 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.