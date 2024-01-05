https://ria.ru/20240105/pozhar-1919840298.html

В Сочи ликвидировали пожар на складе

В Сочи ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 05.01.2024

В Сочи ликвидировали пожар на складе

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на сочинском складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:50

2024-01-05T16:50

2024-01-05T17:04

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на сочинском складе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей. пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43. Огонь локализовали на площади 560 квадратных метров. В 14.48 ликвидировали открытое горение. "В 15.34 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекалось 63 спасателя, использовалось 22 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край