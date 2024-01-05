https://ria.ru/20240105/pozhar-1919819594.html

В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров

В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров - РИА Новости, 05.01.2024

В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров

Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:27

2024-01-05T14:27

2024-01-05T14:28

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43 (совпадает с мск). "В 13.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 100 м2", - говорится в сообщении. К ликвидации возгорания привлекаются 16 спасателей, используется пять единиц техники.

https://ria.ru/20240105/pozhar-1919818808.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)