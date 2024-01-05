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В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров - РИА Новости, 05.01.2024
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14:27 05.01.2024 (обновлено: 14:28 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919819594.html
В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров
В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров - РИА Новости, 05.01.2024
В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров
Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:27
2024-01-05T14:28
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43 (совпадает с мск). "В 13.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 100 м2", - говорится в сообщении. К ликвидации возгорания привлекаются 16 спасателей, используется пять единиц техники.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров

В Сочи горит склад на площади 100 квадратных метров, на месте работают спасатели

© МЧС России/TelegramПожар на мебельном складе в Сочи
Пожар на мебельном складе в Сочи
© МЧС России/Telegram
Пожар на мебельном складе в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43 (совпадает с мск).
«
"В 13.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 100 м2", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлекаются 16 спасателей, используется пять единиц техники.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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