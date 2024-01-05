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В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре - РИА Новости, 05.01.2024
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11:46 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре - РИА Новости, 05.01.2024
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:46
2024-01-05T11:46
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, во время тушения пожара в частном доме в Богородском округе обнаружены тела девочек 14 и 15 лет. "По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительным данным эксперта, причина пожара - неосторожное обращение с огнеопасными предметами", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место. "Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в ГСУ СК России по Подмосковью.
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919702454.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре

В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек-подростков при пожаре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, во время тушения пожара в частном доме в Богородском округе обнаружены тела девочек 14 и 15 лет.
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"По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительным данным эксперта, причина пожара - неосторожное обращение с огнеопасными предметами", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место. "Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в ГСУ СК России по Подмосковью.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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