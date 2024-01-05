https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре - РИА Новости, 05.01.2024
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:46
2024-01-05T11:46
2024-01-05T11:46
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, во время тушения пожара в частном доме в Богородском округе обнаружены тела девочек 14 и 15 лет. "По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительным данным эксперта, причина пожара - неосторожное обращение с огнеопасными предметами", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место. "Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в ГСУ СК России по Подмосковью.
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919702454.html
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919689775.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек-подростков при пожаре