https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html

В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре

В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре - РИА Новости, 05.01.2024

В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре

Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:46

2024-01-05T11:46

2024-01-05T11:46

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Подмосковье в четверг, погибли две девочки, возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, во время тушения пожара в частном доме в Богородском округе обнаружены тела девочек 14 и 15 лет. "По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительным данным эксперта, причина пожара - неосторожное обращение с огнеопасными предметами", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место. "Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в ГСУ СК России по Подмосковью.

https://ria.ru/20240104/pozhar-1919702454.html

https://ria.ru/20240104/pozhar-1919689775.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)