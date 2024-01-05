https://ria.ru/20240105/pozhar-1919783515.html

При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек

При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024

При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек

Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:33

2024-01-05T09:33

2024-01-05T09:33

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германия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. Ранее агентство Франс Пресс сообщало об одном погибшем и более шести пострадавших. "Один человек погиб в результате пожара в больнице в нижнесаксонском городе Ильцен. Еще 22 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы", - пишет издание. Отмечается, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего в операции были задействованы около 140 спасателей. О причине пожара не сообщается.

https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html

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германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия