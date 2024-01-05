Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919783515.html
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек
Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:33
2024-01-05T09:33
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/46/1562354680_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a4c4777daae88045f182f3837a31e53a.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. Ранее агентство Франс Пресс сообщало об одном погибшем и более шести пострадавших. "Один человек погиб в результате пожара в больнице в нижнесаксонском городе Ильцен. Еще 22 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы", - пишет издание. Отмечается, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего в операции были задействованы около 140 спасателей. О причине пожара не сообщается.
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html
https://ria.ru/20230418/pozhar-1866150246.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/46/1562354680_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_10605863064cf8aa395605623ab01f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек

При пожаре в больнице в немецком городе Ильцен пострадали более 20 человек

© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt BlankenburgНемецкие пожарные
Немецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg
Немецкие пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало об одном погибшем и более шести пострадавших.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
При пожаре в самарской больнице погиб человек
6 сентября 2023, 19:50
"Один человек погиб в результате пожара в больнице в нижнесаксонском городе Ильцен. Еще 22 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы", - пишет издание.
Отмечается, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего в операции были задействованы около 140 спасателей.
О причине пожара не сообщается.
Пожар в пекинской больнице Чанфэн. Кадр видео очевидца
В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек
18 апреля 2023, 17:50
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала