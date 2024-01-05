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При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек
Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:33
2024-01-05T09:33
2024-01-05T09:33
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild со ссылкой на местную пожарную службу. Ранее агентство Франс Пресс сообщало об одном погибшем и более шести пострадавших. "Один человек погиб в результате пожара в больнице в нижнесаксонском городе Ильцен. Еще 22 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы", - пишет издание. Отмечается, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего в операции были задействованы около 140 спасателей. О причине пожара не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия
При пожаре в одной из немецких больниц погиб человек
При пожаре в больнице в немецком городе Ильцен пострадали более 20 человек
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Более 20 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен, сообщает газета Bild
со ссылкой на местную пожарную службу.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало об одном погибшем и более шести пострадавших.
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"Один человек погиб в результате пожара в больнице в нижнесаксонском городе Ильцен. Еще 22 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы", - пишет издание.
Отмечается, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего в операции были задействованы около 140 спасателей.
О причине пожара не сообщается.
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