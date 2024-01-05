https://ria.ru/20240105/pozhar-1919772318.html

СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали

СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали

Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T07:46

2024-01-05T07:46

2024-01-05T07:46

германия

гамбург (город)

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. "Один человек погиб, еще несколько пострадали при пожаре, который произошел в четверг вечером в больнице в Ильцене, к югу от немецкого города Гамбурга... Шесть человек серьезно пострадали, их жизни в опасности", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, в полиции добавили, что еще несколько человек пострадали незначительно.

https://ria.ru/20240104/pozhar-1919702454.html

германия

гамбург (город)

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германия, гамбург (город), в мире