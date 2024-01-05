https://ria.ru/20240105/pozhar-1919772318.html
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали
Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T07:46
2024-01-05T07:46
2024-01-05T07:46
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. "Один человек погиб, еще несколько пострадали при пожаре, который произошел в четверг вечером в больнице в Ильцене, к югу от немецкого города Гамбурга... Шесть человек серьезно пострадали, их жизни в опасности", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, в полиции добавили, что еще несколько человек пострадали незначительно.
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германия, гамбург (город), в мире
Германия, Гамбург (город), В мире
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали
AFP: при пожаре в больнице на севере ФРГ погиб человек, более шести пострадали