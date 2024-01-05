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СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали - РИА Новости, 05.01.2024
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07:46 05.01.2024
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СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали
Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T07:46
2024-01-05T07:46
германия
гамбург (город)
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. "Один человек погиб, еще несколько пострадали при пожаре, который произошел в четверг вечером в больнице в Ильцене, к югу от немецкого города Гамбурга... Шесть человек серьезно пострадали, их жизни в опасности", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, в полиции добавили, что еще несколько человек пострадали незначительно.
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германия, гамбург (город), в мире
Германия, Гамбург (город), В мире
СМИ: при пожаре в больнице в Германии погиб человек, более шести пострадали

AFP: при пожаре в больнице на севере ФРГ погиб человек, более шести пострадали

© AP Photo / dpa,Maurizio GambariniРаботники скорой помощи, Германия
Работники скорой помощи, Германия - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / dpa,Maurizio Gambarini
Работники скорой помощи, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб, более шести пострадали в результате пожара в больнице в Ильцене на севере Германии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
"Один человек погиб, еще несколько пострадали при пожаре, который произошел в четверг вечером в больнице в Ильцене, к югу от немецкого города Гамбурга... Шесть человек серьезно пострадали, их жизни в опасности", - передает агентство в пятницу.
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Как отмечается, в полиции добавили, что еще несколько человек пострадали незначительно.
 
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