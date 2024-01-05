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Генерал-лейтенант Луговой поздравил лечащихся бойцов с Новым годом - РИА Новости, 05.01.2024
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06:18 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/pozdravlenie-1919768440.html
Генерал-лейтенант Луговой поздравил лечащихся бойцов с Новым годом
Генерал-лейтенант Луговой поздравил лечащихся бойцов с Новым годом - РИА Новости, 05.01.2024
Генерал-лейтенант Луговой поздравил лечащихся бойцов с Новым годом
Заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой поздравил военнослужащих Вооруженных Сил... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:18
2024-01-05T06:18
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой поздравил военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на лечении в военном госпитале в Воронеже, с Новым годом, сообщили в Минобороны РФ. "Заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой поздравил военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на излечении в военном госпитале в Воронеже, с Новым годом и вручил им подарки", - сообщили в МО РФ. Луговой пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу. Находящийся на лечении в госпитале военнослужащий ВС РФ Андрей рассказал, за что ему ранее была вручена государственная награда - медаль "За отвагу". "Возвращаясь с боевой задачи, на МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер - ред.) подорвались на мине противника. Мною было принято решение вызвать эвакуационную группу. После ее прибытия весь личный состав оперативно эвакуировали в безопасную зону, и всем оказали необходимую помощь", - сказал военнослужащий ВС РФ Андрей.
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россия, воронеж, праздник
Россия, Воронеж, Праздник
Генерал-лейтенант Луговой поздравил лечащихся бойцов с Новым годом

Замкомандующего группировки "Запад" поздравил с Новым годом лечащихся бойцов

© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Николай Журавлев
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой поздравил военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на лечении в военном госпитале в Воронеже, с Новым годом, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Заместитель командующего группировкой войск "Запад" по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой поздравил военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на излечении в военном госпитале в Воронеже, с Новым годом и вручил им подарки", - сообщили в МО РФ.
Луговой пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу. Находящийся на лечении в госпитале военнослужащий ВС РФ Андрей рассказал, за что ему ранее была вручена государственная награда - медаль "За отвагу".
"Возвращаясь с боевой задачи, на МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер - ред.) подорвались на мине противника. Мною было принято решение вызвать эвакуационную группу. После ее прибытия весь личный состав оперативно эвакуировали в безопасную зону, и всем оказали необходимую помощь", - сказал военнослужащий ВС РФ Андрей.
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