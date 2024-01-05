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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 05.01.2024

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1,2 тысячи военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:58

2024-01-05T13:58

2024-01-05T13:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1,2 тысячи военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. За прошедшую неделю на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ", - уточнили в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. "Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)