https://ria.ru/20240105/poteri-1919816686.html
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 05.01.2024
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1,2 тысячи военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:58
2024-01-05T13:58
2024-01-05T13:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1,2 тысячи военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. За прошедшую неделю на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ", - уточнили в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. "Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ за неделю около 1200 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1,2 тысячи военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ", - уточнили в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине