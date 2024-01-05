https://ria.ru/20240105/poteri-1919816296.html

Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении

Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.01.2024

Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:53

2024-01-05T13:53

2024-01-05T13:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до 350 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января. Также огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области, отмечается в сводке. "Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф