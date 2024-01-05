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Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/poteri-1919816296.html
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.01.2024
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:53
2024-01-05T13:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до 350 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января. Также огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области, отмечается в сводке. "Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении

Минобороны: Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до 350 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января.
Также огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области, отмечается в сводке.
"Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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