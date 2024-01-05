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Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.01.2024
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:53
2024-01-05T13:53
2024-01-05T13:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до 350 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января. Также огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области, отмечается в сводке. "Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
Минобороны: Киев за неделю потерял до 350 солдат на Запорожском направлении
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение войскам противника, Киев потерял до 350 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января.
Также огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ
в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области
, отмечается в сводке.
"Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине