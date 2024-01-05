https://ria.ru/20240105/poruchenie-1919828083.html
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры - РИА Новости, 05.01.2024
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры",... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:13
2024-01-05T15:13
2024-01-05T15:22
культура
владимир путин
новости культуры
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михаил мишустин
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", - говорится в поручении.Как уточняется, доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240105/gastroli-1919827406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новости культуры, россия, михаил мишустин, правительство рф
Культура, Владимир Путин, Новости культуры, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры
Путин поручил сохранить финансирование развития культуры в рамках госпрограммы