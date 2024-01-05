https://ria.ru/20240105/poruchenie-1919828083.html

Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры

Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры - РИА Новости, 05.01.2024

Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры",... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:13

2024-01-05T15:13

2024-01-05T15:22

культура

владимир путин

новости культуры

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", - говорится в поручении.Как уточняется, доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240105/gastroli-1919827406.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, новости культуры, россия, михаил мишустин, правительство рф