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Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры - РИА Новости, 05.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:13 05.01.2024 (обновлено: 15:22 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/poruchenie-1919828083.html
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры - РИА Новости, 05.01.2024
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры",... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:13
2024-01-05T15:22
культура
владимир путин
новости культуры
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", - говорится в поручении.Как уточняется, доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
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владимир путин, новости культуры, россия, михаил мишустин, правительство рф
Культура, Владимир Путин, Новости культуры, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил правительству сохранить финансирование развития культуры

Путин поручил сохранить финансирование развития культуры в рамках госпрограммы

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", - говорится в поручении.
Как уточняется, доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
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КультураВладимир ПутинНовости культурыРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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