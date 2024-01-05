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СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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18:47 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/pomosch-1919857488.html
СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине
СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может напрямую обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:47
2024-01-05T18:47
в мире
украина
джо байден
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может напрямую обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне продолжающихся дебатов в сенате по данным вопросам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность провести переговоры с президентом Джо Байденом о помощи Украине и миграционной политике, пока дискуссии в сенате о двухпартийном компромиссе затягиваются", – говорится в сообщении агентства. По словам источника, Джонсон при этом все еще надеется, что сенат придет к решению, которое бы устроило обе партии. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html
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в мире, украина, джо байден, нато, россия, сша, майк джонсон, сергей лавров
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Россия, США, Майк Джонсон, Сергей Лавров
СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине

Блумберг: спикер Майк Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может напрямую обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне продолжающихся дебатов в сенате по данным вопросам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
«
"Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность провести переговоры с президентом Джо Байденом о помощи Украине и миграционной политике, пока дискуссии в сенате о двухпартийном компромиссе затягиваются", – говорится в сообщении агентства.
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По словам источника, Джонсон при этом все еще надеется, что сенат придет к решению, которое бы устроило обе партии.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаДжо БайденНАТОРоссияСШАМайк ДжонсонСергей Лавров
 
 
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