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Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой - РИА Новости, 05.01.2024
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22:40 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/politseyskiy-1919876498.html
Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой
Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой - РИА Новости, 05.01.2024
Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой
Старший сержант полиции города Таганрога в Ростовской области обезвредил ранее судимого мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:40
2024-01-05T22:40
происшествия
россия
ирина волк
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв – РИА Новости. Старший сержант полиции города Таганрога в Ростовской области обезвредил ранее судимого мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. "В Таганроге старший сержант полиции Сергей Бережной обезвредил ранее судимого мужчину, угрожавшего ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине", - говорится в сообщении. По данным полиции, нетрезвый мужчина таким способом хотел вернуть деньги за ранее купленный в этом магазине алкоголь. Ранее в ряде соцсетей сообщалось, что 29 декабря 2023 года в Таганроге Ростовской области в один из магазинов зашел мужчина с гранатой: он требовал сигареты в долг, угрожая взрывчатым устройством. Утверждалось, что в магазине находились четыре сотрудника и три покупателя, одним из которых оказался сотрудник таганрогской полиции. "Наш сотрудник, оказавшийся рядом, среагировал моментально и обезоружил злоумышленника. Вместе с подоспевшим на помощь еще одним посетителем магазина задержал его", - уточняется в сообщении ГУ МВД РФ по региону. Сообщается, что, согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва. Уточняется, что мужчина заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до ста тысяч рублей.
https://ria.ru/20231228/zalozhniki-1918830878.html
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происшествия, россия, ирина волк, таганрог, ростовская область
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Таганрог, Ростовская область
Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой

Под Ростовом полицейский обезвредил мужчину, угрожавшего гранатой в магазине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв – РИА Новости. Старший сержант полиции города Таганрога в Ростовской области обезвредил ранее судимого мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«
"В Таганроге старший сержант полиции Сергей Бережной обезвредил ранее судимого мужчину, угрожавшего ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине", - говорится в сообщении. По данным полиции, нетрезвый мужчина таким способом хотел вернуть деньги за ранее купленный в этом магазине алкоголь.
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Ранее в ряде соцсетей сообщалось, что 29 декабря 2023 года в Таганроге Ростовской области в один из магазинов зашел мужчина с гранатой: он требовал сигареты в долг, угрожая взрывчатым устройством. Утверждалось, что в магазине находились четыре сотрудника и три покупателя, одним из которых оказался сотрудник таганрогской полиции.
«
"Наш сотрудник, оказавшийся рядом, среагировал моментально и обезоружил злоумышленника. Вместе с подоспевшим на помощь еще одним посетителем магазина задержал его", - уточняется в сообщении ГУ МВД РФ по региону. Сообщается, что, согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва.
Уточняется, что мужчина заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до ста тысяч рублей.
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