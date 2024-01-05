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В Ярославской области задержали отправление трех поездов - РИА Новости, 05.01.2024
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20:26 05.01.2024 (обновлено: 20:35 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/poezda-1919865353.html
В Ярославской области задержали отправление трех поездов
В Ярославской области задержали отправление трех поездов - РИА Новости, 05.01.2024
В Ярославской области задержали отправление трех поездов
Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:26
2024-01-05T20:35
москва
ярославская область
воркута
северная железная дорога
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Речь идет о следующих составах:Кроме того, несколько пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как уточнили в СЖД, во всех вагонах соблюдается комфортный температурный режим.
https://ria.ru/20240104/poezda-1919746573.html
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москва, ярославская область, воркута, северная железная дорога
Москва, Ярославская область, Воркута, Северная железная дорога
В Ярославской области задержали отправление трех поездов

В Ярославской области более чем на два часа по техпричинам задержали три поезда

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Скоростной поезд. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД).
Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Речь идет о следующих составах:
  • №375 Воркута — Москва. Его задержали на 2 часа 47 минут;
  • №67 Абакан — Москва. Вынужденная остановка продлилась 2 часа 3 минуты;
  • №103 Ярославль — Москва. Задержка составила 2 часа 6 минут.
Кроме того, несколько пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как уточнили в СЖД, во всех вагонах соблюдается комфортный температурный режим.
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МоскваЯрославская областьВоркутаСеверная железная дорога
 
 
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