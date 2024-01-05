https://ria.ru/20240105/poezda-1919865353.html

В Ярославской области задержали отправление трех поездов

В Ярославской области задержали отправление трех поездов - РИА Новости, 05.01.2024

В Ярославской области задержали отправление трех поездов

Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:26

2024-01-05T20:26

2024-01-05T20:35

москва

ярославская область

воркута

северная железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Речь идет о следующих составах:Кроме того, несколько пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как уточнили в СЖД, во всех вагонах соблюдается комфортный температурный режим.

https://ria.ru/20240104/poezda-1919746573.html

москва

ярославская область

воркута

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ярославская область, воркута, северная железная дорога