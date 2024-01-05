https://ria.ru/20240105/poezda-1919865353.html
В Ярославской области задержали отправление трех поездов
В Ярославской области задержали отправление трех поездов - РИА Новости, 05.01.2024
В Ярославской области задержали отправление трех поездов
Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:26
2024-01-05T20:26
2024-01-05T20:35
москва
ярославская область
воркута
северная железная дорога
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Три пассажирских поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога (СЖД). Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Речь идет о следующих составах:Кроме того, несколько пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как уточнили в СЖД, во всех вагонах соблюдается комфортный температурный режим.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, ярославская область, воркута, северная железная дорога
Москва, Ярославская область, Воркута, Северная железная дорога
В Ярославской области задержали отправление трех поездов
В Ярославской области более чем на два часа по техпричинам задержали три поезда