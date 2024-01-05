https://ria.ru/20240105/podrostok-1919799161.html

На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа

На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа - РИА Новости, 05.01.2024

На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа

Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:42

2024-01-05T11:42

2024-01-05T11:42

происшествия

березовский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. "Прокуратура Березовского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2007 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа", - говорится в релизе. По информации ведомства, в пятницу на пульт оперативных служб поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка. Предварительно, накануне вечером юноша находился в гостях у знакомой девушки, где "употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа". Впоследствии он потерял сознание, прибывшие врачи "скорой" констатировали его смерть. Погибший воспитывался в полной семье, обучался на первом курсе техникума, на учете в органах системы профилактики не состоял, отметили в пресс-службе. Ранее, 19 декабря, законодательное собрание Свердловской области приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ. По данным областной прокуратуры, в 2023 году на территории региона зарегистрировано семь летальных случаев потребления детьми и подростками бытового газа "в целях достижения одурманивающего эффекта". Помимо этого, за нарушение запрета розничной продажи данных товаров в регионе введена административная ответственность, в связи с чем если у продавцов будут сомнения относительно возраста покупателя, они будут вправе потребовать документ, удостоверяющий возраст.

https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html

https://rsport.ria.ru/20231217/sk-1916337479.html

березовский

свердловская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, березовский, свердловская область