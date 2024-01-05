На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа
Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
"Прокуратура Березовского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2007 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа", - говорится в релизе.
По информации ведомства, в пятницу на пульт оперативных служб поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка. Предварительно, накануне вечером юноша находился в гостях у знакомой девушки, где "употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа". Впоследствии он потерял сознание, прибывшие врачи "скорой" констатировали его смерть. Погибший воспитывался в полной семье, обучался на первом курсе техникума, на учете в органах системы профилактики не состоял, отметили в пресс-службе.
Ранее, 19 декабря, законодательное собрание Свердловской области приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ. По данным областной прокуратуры, в 2023 году на территории региона зарегистрировано семь летальных случаев потребления детьми и подростками бытового газа "в целях достижения одурманивающего эффекта". Помимо этого, за нарушение запрета розничной продажи данных товаров в регионе введена административная ответственность, в связи с чем если у продавцов будут сомнения относительно возраста покупателя, они будут вправе потребовать документ, удостоверяющий возраст.