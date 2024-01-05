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На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа - РИА Новости, 05.01.2024
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11:42 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/podrostok-1919799161.html
На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа
На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа - РИА Новости, 05.01.2024
На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа
Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:42
2024-01-05T11:42
происшествия
березовский
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. "Прокуратура Березовского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2007 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа", - говорится в релизе. По информации ведомства, в пятницу на пульт оперативных служб поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка. Предварительно, накануне вечером юноша находился в гостях у знакомой девушки, где "употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа". Впоследствии он потерял сознание, прибывшие врачи "скорой" констатировали его смерть. Погибший воспитывался в полной семье, обучался на первом курсе техникума, на учете в органах системы профилактики не состоял, отметили в пресс-службе. Ранее, 19 декабря, законодательное собрание Свердловской области приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ. По данным областной прокуратуры, в 2023 году на территории региона зарегистрировано семь летальных случаев потребления детьми и подростками бытового газа "в целях достижения одурманивающего эффекта". Помимо этого, за нарушение запрета розничной продажи данных товаров в регионе введена административная ответственность, в связи с чем если у продавцов будут сомнения относительно возраста покупателя, они будут вправе потребовать документ, удостоверяющий возраст.
https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html
https://rsport.ria.ru/20231217/sk-1916337479.html
березовский
свердловская область
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происшествия, березовский, свердловская область
Происшествия, Березовский, Свердловская область
На Урале подросток погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа

Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Подросток в Березовском погиб после приема энергетиков и вдыхания паров газа, по инциденту идет проверка, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
"Прокуратура Березовского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2007 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа", - говорится в релизе.
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По информации ведомства, в пятницу на пульт оперативных служб поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка. Предварительно, накануне вечером юноша находился в гостях у знакомой девушки, где "употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа". Впоследствии он потерял сознание, прибывшие врачи "скорой" констатировали его смерть. Погибший воспитывался в полной семье, обучался на первом курсе техникума, на учете в органах системы профилактики не состоял, отметили в пресс-службе.
Ранее, 19 декабря, законодательное собрание Свердловской области приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ. По данным областной прокуратуры, в 2023 году на территории региона зарегистрировано семь летальных случаев потребления детьми и подростками бытового газа "в целях достижения одурманивающего эффекта". Помимо этого, за нарушение запрета розничной продажи данных товаров в регионе введена административная ответственность, в связи с чем если у продавцов будут сомнения относительно возраста покупателя, они будут вправе потребовать документ, удостоверяющий возраст.
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