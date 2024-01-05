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Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера - РИА Новости, 05.01.2024
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16:26 05.01.2024 (обновлено: 16:37 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/podolsk-1919837884.html
Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера
Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера - РИА Новости, 05.01.2024
Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера
Работу котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске планируют запустить сегодня в 21.00, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в телеграм-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:26
2024-01-05T16:37
подольск
московская область (подмосковье)
происшествия
жкх
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работу котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске планируют запустить сегодня в 21.00, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в телеграм-канале."В 21.00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО "КСПЗ". Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котёл", - отметил Артамонов.По его словам, пункты обогрева также ведут приём людей по двум адресам: улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК "Машиностроитель"). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая.
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подольск, московская область (подмосковье), происшествия, жкх
Подольск, Московская область (Подмосковье), Происшествия, ЖКХ
Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера

Подачу тепла в подмосковном Подольске планируют возобновить к девяти вечера

© Григорий Артамонов/TelegramПоследствия прорыва на теплотрассе в Подольске. 5 января 2024
Последствия прорыва на теплотрассе в Подольске. 5 января 2024
© Григорий Артамонов/Telegram
Последствия прорыва на теплотрассе в Подольске. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работу котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске планируют запустить сегодня в 21.00, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в телеграм-канале.
"В 21.00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО "КСПЗ". Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котёл", - отметил Артамонов.
По его словам, пункты обогрева также ведут приём людей по двум адресам: улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК "Машиностроитель"). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая.
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