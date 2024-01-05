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В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/podgotovka-1919870801.html
В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран
В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран - РИА Новости, 05.01.2024
В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран
В обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, на территории которых создано порядка 170 штабов, сообщил начальник... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:27
2024-01-05T21:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
северная македония
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, на территории которых создано порядка 170 штабов, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран. "К организации мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства. Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания", - приводит слова Тарана издание минобороны Украины "АрмияInform". Он добавил, что в состав миссии ЕС не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы также участвуют в подготовке военных. лидером в организации базовой общевойсковой подготовки военных является Великобритания. Таран отметил, что страны-партнеры Киева, готовящие украинских военных, делают это не самостоятельно, а в составе организационных структур. Ключевыми, по его словам, являются две. "Группа содействия безопасности Украины – SAG-U, возглавляемая США. Вторая, EUMAM. Основная функция этих структур заключается в организации, координации и обеспечении всей разновидности мероприятий подготовки. Начиная с подготовки "новобранца"... и заканчивая восстановлением боеспособности подразделений, штабов боевой бригады, который воевал и понес из-за этого потери", - уточнил он. В рамках деятельности миссии EUMAM, военным руководителем которой является генерал-лейтенант армии Нидерландов Михаэль Вандерляен, на территории Польши, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии, Северной Македонии подготовлено около 170 штабов и подразделений разных уровней. За два года подготовили более 21 тысячи специалистов, подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html
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украина, россия, северная македония, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Северная Македония, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран

Глава Генштаба ВСУ: в обучении украинских военных участвует коалиция из 34 стран

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, на территории которых создано порядка 170 штабов, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран.
"К организации мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства. Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания", - приводит слова Тарана издание минобороны Украины "АрмияInform".
Он добавил, что в состав миссии ЕС не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы также участвуют в подготовке военных. лидером в организации базовой общевойсковой подготовки военных является Великобритания. Таран отметил, что страны-партнеры Киева, готовящие украинских военных, делают это не самостоятельно, а в составе организационных структур. Ключевыми, по его словам, являются две.
"Группа содействия безопасности Украины – SAG-U, возглавляемая США. Вторая, EUMAM. Основная функция этих структур заключается в организации, координации и обеспечении всей разновидности мероприятий подготовки. Начиная с подготовки "новобранца"... и заканчивая восстановлением боеспособности подразделений, штабов боевой бригады, который воевал и понес из-за этого потери", - уточнил он.
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В рамках деятельности миссии EUMAM, военным руководителем которой является генерал-лейтенант армии Нидерландов Михаэль Вандерляен, на территории Польши, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии, Северной Македонии подготовлено около 170 штабов и подразделений разных уровней. За два года подготовили более 21 тысячи специалистов, подытожил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСеверная МакедонияСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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