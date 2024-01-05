https://ria.ru/20240105/podgotovka-1919870801.html

В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран

В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран - РИА Новости, 05.01.2024

В ВСУ заявили, что в подготовке украинских военных участвуют более 30 стран

В обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, на территории которых создано порядка 170 штабов, сообщил начальник... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T21:27

2024-01-05T21:27

2024-01-05T21:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

северная македония

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, на территории которых создано порядка 170 штабов, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран. "К организации мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства. Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания", - приводит слова Тарана издание минобороны Украины "АрмияInform". Он добавил, что в состав миссии ЕС не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы также участвуют в подготовке военных. лидером в организации базовой общевойсковой подготовки военных является Великобритания. Таран отметил, что страны-партнеры Киева, готовящие украинских военных, делают это не самостоятельно, а в составе организационных структур. Ключевыми, по его словам, являются две. "Группа содействия безопасности Украины – SAG-U, возглавляемая США. Вторая, EUMAM. Основная функция этих структур заключается в организации, координации и обеспечении всей разновидности мероприятий подготовки. Начиная с подготовки "новобранца"... и заканчивая восстановлением боеспособности подразделений, штабов боевой бригады, который воевал и понес из-за этого потери", - уточнил он. В рамках деятельности миссии EUMAM, военным руководителем которой является генерал-лейтенант армии Нидерландов Михаэль Вандерляен, на территории Польши, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии, Северной Македонии подготовлено около 170 штабов и подразделений разных уровней. За два года подготовили более 21 тысячи специалистов, подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html

https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html

украина

россия

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, северная македония, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, нато