https://ria.ru/20240105/plutoniy-1919823003.html

Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома

Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома - РИА Новости, 05.01.2024

Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома

Президент России Владимир Путин своим указом усовершенствовал правила обращения с плутонием, необходимым для развития атомной энергетики будущего. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:50

2024-01-05T14:50

2024-01-05T16:08

ядерные технологии

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783471278_0:127:3185:1919_1920x0_80_0_0_b258fe0f7fdc7683ba334c6354b5df2e.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом усовершенствовал правила обращения с плутонием, необходимым для развития атомной энергетики будущего. Этим указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложении к указу "О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации", определяющем перечень ядерных материалов, которые могут находиться только в федеральной собственности. Согласно указу, исключение делается для плутония, находящегося в составе ядерного топлива и облученного ядерного топлива (ОЯТ), а также полученного (выделенного) при переработке облученного ядерного топлива атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов. Также делается исключение и для обогащенного урана, предназначенного для производства ядерного топлива АЭС, транспортных энергоустановок, исследовательских реакторов, а также для использования в детекторах ионизирующего излучения, мишенях ускорителей элементарных частиц, изделиях, предназначенных для облучения в ядерных установках или закрытых радиационных источниках. Российская атомная отрасль сейчас осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с энергетическими реакторами на быстрых нейтронах. Логика такой двухкомпонентной энергосистемы основана на "круговороте" ядерного "горючего", плутония, выделяемого из облученного ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (от англ. mixed-oxide fuel) реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР. Кроме того, в России отрабатываются технологии ЗЯТЦ с использованием смешанного нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива для "быстрых" реакторов. Благодаря ЗЯТЦ существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Для отработки этих технологий в России ведутся необходимые исследования, в том числе в организациях, не входящих в состав атомной отрасли - например, на химическом факультете МГУ имени Ломоносова. Весь атомный энергопромышленный комплекс РФ входит в контур управления госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20231229/rosatom-1918986664.html

https://ria.ru/20231219/triada-1916695816.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"