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Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома - РИА Новости, 05.01.2024
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Ядерные технологии
 
14:50 05.01.2024 (обновлено: 16:08 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/plutoniy-1919823003.html
Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома
Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома - РИА Новости, 05.01.2024
Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома
Президент России Владимир Путин своим указом усовершенствовал правила обращения с плутонием, необходимым для развития атомной энергетики будущего. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:50
2024-01-05T16:08
ядерные технологии
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом усовершенствовал правила обращения с плутонием, необходимым для развития атомной энергетики будущего. Этим указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложении к указу "О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации", определяющем перечень ядерных материалов, которые могут находиться только в федеральной собственности. Согласно указу, исключение делается для плутония, находящегося в составе ядерного топлива и облученного ядерного топлива (ОЯТ), а также полученного (выделенного) при переработке облученного ядерного топлива атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов. Также делается исключение и для обогащенного урана, предназначенного для производства ядерного топлива АЭС, транспортных энергоустановок, исследовательских реакторов, а также для использования в детекторах ионизирующего излучения, мишенях ускорителей элементарных частиц, изделиях, предназначенных для облучения в ядерных установках или закрытых радиационных источниках. Российская атомная отрасль сейчас осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с энергетическими реакторами на быстрых нейтронах. Логика такой двухкомпонентной энергосистемы основана на "круговороте" ядерного "горючего", плутония, выделяемого из облученного ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (от англ. mixed-oxide fuel) реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР. Кроме того, в России отрабатываются технологии ЗЯТЦ с использованием смешанного нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива для "быстрых" реакторов. Благодаря ЗЯТЦ существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Для отработки этих технологий в России ведутся необходимые исследования, в том числе в организациях, не входящих в состав атомной отрасли - например, на химическом факультете МГУ имени Ломоносова. Весь атомный энергопромышленный комплекс РФ входит в контур управления госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20231229/rosatom-1918986664.html
https://ria.ru/20231219/triada-1916695816.html
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для мирного атома

Путин подписал указ о порядке обращения с плутонием для энергетики будущего

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом усовершенствовал правила обращения с плутонием, необходимым для развития атомной энергетики будущего.
Этим указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложении к указу "О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации", определяющем перечень ядерных материалов, которые могут находиться только в федеральной собственности. Согласно указу, исключение делается для плутония, находящегося в составе ядерного топлива и облученного ядерного топлива (ОЯТ), а также полученного (выделенного) при переработке облученного ядерного топлива атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов.
Также делается исключение и для обогащенного урана, предназначенного для производства ядерного топлива АЭС, транспортных энергоустановок, исследовательских реакторов, а также для использования в детекторах ионизирующего излучения, мишенях ускорителей элементарных частиц, изделиях, предназначенных для облучения в ядерных установках или закрытых радиационных источниках.
Российская атомная отрасль сейчас осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с энергетическими реакторами на быстрых нейтронах.
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Итоги года в атомной отрасли
29 декабря 2023, 15:01
Логика такой двухкомпонентной энергосистемы основана на "круговороте" ядерного "горючего", плутония, выделяемого из облученного ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (от англ. mixed-oxide fuel) реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР. Кроме того, в России отрабатываются технологии ЗЯТЦ с использованием смешанного нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива для "быстрых" реакторов.
Благодаря ЗЯТЦ существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Для отработки этих технологий в России ведутся необходимые исследования, в том числе в организациях, не входящих в состав атомной отрасли - например, на химическом факультете МГУ имени Ломоносова.
Весь атомный энергопромышленный комплекс РФ входит в контур управления госкорпорации "Росатом".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
19 декабря 2023, 13:43
 
Ядерные технологииРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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