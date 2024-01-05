https://ria.ru/20240105/peregovory-1919868975.html
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются - РИА Новости, 05.01.2024
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются
Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил в пятницу РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:04
2024-01-05T21:04
2024-01-05T21:14
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил в пятницу РИА Новости источник в американском Конгрессе."Дискуссии продолжаются. Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы. Никаких прорывов нет", - рассказал собеседник, комментируя ситуацию вокруг выделения запрошенного Белым домом нового финансирования для Украины.Конгрессмены-республиканцы, контролирующие Палату представителей, и администрация США расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования на нужды Украины, которое ранее запросил Белый дом и лично президент Джо Байден.
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются
Источник: переговоры в конгрессе по охране границы и помощи Украине продолжаются