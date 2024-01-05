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Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются - РИА Новости, 05.01.2024
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21:04 05.01.2024 (обновлено: 21:14 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/peregovory-1919868975.html
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются - РИА Новости, 05.01.2024
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются
Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил в пятницу РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:04
2024-01-05T21:14
в мире
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил в пятницу РИА Новости источник в американском Конгрессе."Дискуссии продолжаются. Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы. Никаких прорывов нет", - рассказал собеседник, комментируя ситуацию вокруг выделения запрошенного Белым домом нового финансирования для Украины.Конгрессмены-республиканцы, контролирующие Палату представителей, и администрация США расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования на нужды Украины, которое ранее запросил Белый дом и лично президент Джо Байден.
https://ria.ru/20240105/pomosch-1919857488.html
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
Источник: переговоры в США по охране границы и помощи Украине продолжаются

Источник: переговоры в конгрессе по охране границы и помощи Украине продолжаются

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто, заявил в пятницу РИА Новости источник в американском Конгрессе.
«
"Дискуссии продолжаются. Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы. Никаких прорывов нет", - рассказал собеседник, комментируя ситуацию вокруг выделения запрошенного Белым домом нового финансирования для Украины.
Конгрессмены-республиканцы, контролирующие Палату представителей, и администрация США расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования на нужды Украины, которое ранее запросил Белый дом и лично президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
СМИ: спикер Джонсон может лично обсудить с Байденом помощь Украине
Вчера, 18:47
 
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