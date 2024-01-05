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Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией
Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией - РИА Новости, 05.01.2024
Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией
Прокуратура начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:12
2024-01-05T16:12
2024-01-05T16:12
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, прокуроры оценивают работу ресурсоснабжающих организаций "в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения". "В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - рассказали в областной прокуратуре. В Telegram-канале ведомства также отметили, что прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные услуги.
https://ria.ru/20240104/teplosnabzhenie-1919740821.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), жкх
Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией
В Подмосковье проводят проверку из-за перебоев с электроэнергией и теплом