https://ria.ru/20240105/pereboi-1919836022.html

Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией

Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией - РИА Новости, 05.01.2024

Прокуратура Подмосковья проводит проверку из-за перебоев с электроэнергией

Прокуратура начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:12

2024-01-05T16:12

2024-01-05T16:12

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, прокуроры оценивают работу ресурсоснабжающих организаций "в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения". "В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - рассказали в областной прокуратуре. В Telegram-канале ведомства также отметили, что прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные услуги.

https://ria.ru/20240104/teplosnabzhenie-1919740821.html

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), жкх