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Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию - РИА Новости, 05.01.2024
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02:17 05.01.2024 (обновлено: 16:26 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию - РИА Новости, 05.01.2024
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию
Для выхода на пенсию нужно выполнить три обязательных условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:17
2024-01-05T16:26
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Для выхода на пенсию нужно выполнить три обязательных условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных баллов, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Она напомнила, что в 2024 году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года — 15 лет, при этом нужно накопить 28,2 пенсионного балла.Выйти на пенсию раньше смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, а также люди с "северным" стажем и работники вредных производств. Но и им для этого нужны определенные условия, заключила Финогенова.
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию

Профессор Финогенова сообщила о трех обязательных условиях для выхода на пенсию

© iStock.com / LordnПожилая пара катается на велосипедах в парке
Пожилая пара катается на велосипедах в парке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / Lordn
Пожилая пара катается на велосипедах в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Для выхода на пенсию нужно выполнить три обязательных условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных баллов, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Она напомнила, что в 2024 году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года — 15 лет, при этом нужно накопить 28,2 пенсионного балла.
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Выйти на пенсию раньше смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, а также люди с "северным" стажем и работники вредных производств. Но и им для этого нужны определенные условия, заключила Финогенова.
 
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсииРоссия
 
 
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