https://ria.ru/20240105/obzhorstvo-1918765524.html

"Потеря контроля, стыд". Врач назвала простые способы не переедать

"Потеря контроля, стыд". Врач назвала простые способы не переедать - РИА Новости, 05.01.2024

"Потеря контроля, стыд". Врач назвала простые способы не переедать

Известно, что за аппетит отвечает мозг. Однако не до конца ясно, что побуждает нас есть или, наоборот, испытывать чувство насыщения. Недавно исследователи из... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:00

2024-01-05T08:00

2024-01-05T08:07

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Известно, что за аппетит отвечает мозг. Однако не до конца ясно, что побуждает нас есть или, наоборот, испытывать чувство насыщения. Недавно исследователи из США экспериментально продемонстрировали: вкус тормозит процесс приема пищи. Поможет ли это найти средство от переедания — в материале РИА Новости.Что происходит в мозге, когда мы начинаем естьОт мозга к брюшной полости идет блуждающий нерв, ветви и отростки которого пронизывают весь желудочно-кишечный тракт. Как только пища поступает в рот, нейроны активируются и передают информацию. Обмен идет по типу обратной связи, в которой участвуют еще и молекулы, синтезируемые в ответ на поступление питательных веществ или растяжение стенки полого органа."Они действуют как на уровне желудочно-кишечного тракта, например, влияя на моторику кишки, так и на уровне головного мозга", — объясняет врач-эндокринолог Lahta Clinic Ксения Соловьева.Лучше всего ученые разобрались с тем, как возникает чувство голода, и с нашими вкусовыми предпочтениями. Механизм насыщения тоже в общих чертах понятен. Информация о пище поступает в гипоталамус и хвостатое ядро одиночного тракта — участок глубоко в стволе головного мозга, сложенный в основном двумя типами нейронов. Одни высвобождают гормон пролактин (PRLH), другие синтезируют глюкагоноподобные пептиды (GCG), участвующие в переработке глюкозы. Агонисты этих гормонов (GLP-1, GIP) используются в качестве лекарства от ожирения.Осталось выяснить, как работает сенсорно-моторная связь между мозгом и желудком, а также какую роль играют обе группы нейронов. Решить задачу взялись ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско в опытах на мышах. В предыдущих работах животных усыпляли и измеряли активность нейронов в ответ на наполнение желудка. Причем процесс поглощения пищи заменяли надувным шариком. Такие методики не дают представления, что же происходит в реальности.В этот раз грызунов поместили в максимально натуральные условия и разработали метод для считывания сигналов одиночных нейронов во время приема пищи или, наоборот, голода. Мышей кормили разнообразной едой, давали питье и смотрели, какие клетки активируются в каждом случае. Для проверки результатов использовали генно-модифицированных мышей, у которых отсутствовали нормальные вкусовые рецепторы.Как выяснилось, когда подопытные только слизывают еду и она поступает в рот, срабатывают PRLH-нейроны. Жир, сахар и искусственные подсластители активируют их в считаные секунды. На воду они не реагируют. Ключевой фактор для этого типа клеток — вкус пищи, полагают авторы статьи.Но это еще не все. Как только мыши начинают есть, PRLH-нейроны сигнализируют об этом в мозг и оттуда приходит команда снизить скорость поглощения пищи.GCG-нейроны реагируют гораздо медленнее — спустя минуты после начала трапезы. Тот же эффект дает наполнение желудка едой или воздухом. Следовательно, эти клетки распознают изменения объема органа и таким образом сигнализируют мозгу о количестве съеденного. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые стимулировали GCG-нейроны лазером. Животные думали, что они сыты, и ели меньше в последующие часы.Эта работа показывает, что у млекопитающих есть внутренний тормоз, который срабатывает, когда пища вкусная и калорийная или когда еды много. Однако не все понятно. Например, почему скорость поглощения замедляется, если еда вкусная. Это кажется контринтуитивным. Осталось неясным, как взаимодействует информация, поступающая в мозг от рта и желудка. Не раскрыли и вопрос с остальными типами нейронов в хвостатом ядре. Всего их насчитывают два десятка."В статье авторы попытались объяснить, как работают эти группы нейронов на животной модели. Но эти данные нельзя полностью экстраполировать на человеческую популяцию — как минимум потому, что к физиологическим аспектам регуляции голода и насыщения у человека добавляется когнитивный. Наш опыт, предпочтения, мысли и чувства, связанные с едой, также могут влиять на пищевое поведение, иногда даже больше физиологических", — указывает Соловьева.Почему мы переедаем и как это остановить"Стимуляция одних клеток гипоталамуса вызывает голод, других — насыщение. За счет постоянного получения сигналов от внутренних органов эти стимулы обновляются, их активность постоянно меняется. Дополнительные импульсы поступают из гипоталамуса и в другие отделы головного мозга, включая кору: регуляция пищевого поведения начинает зависеть от высшей нервной деятельности — памяти, мышления, эмоций и других когнитивных процессов, характерных для человека. Так организм постоянно лавирует между голодом и насыщением", — поясняет Ксения Соловьева.В некоторых случаях этот баланс нарушается и человек начинает переедать. В науке под этим понимают неукротимый аппетит, когда поглощается большое количество еды за короткое время. Во время эпизода обжорства, добавляет эксперт, человек не контролирует поведение, а после его накрывает чувство вины и стыда.Есть множество причин переедания — от генетических до психологических. Например, так ведут себя дети с синдромом Прадера — Вилли, вызванным хромосомными мутациями. У большинства же людей просто нет навыка контроля над эмоциями или нарушен режим питания, например, из-за диет и частых пропусков приема пищи."Переедание не всегда указывает на заболевание. Еда может выступать в роли самого понятного и доступного регулятора эмоций, занимать наше время и сопровождать различные социальные ситуации. Если же такие эпизоды повторяются раз в неделю и чаще на протяжении трех месяцев, сопровождаются негативными мыслями о собственном теле, его форме и массе, а также приводят к нарушению социальных контактов, мешают человеку работать или учиться, они могут соответствовать критериям серьезного заболевания из группы расстройств пищевого поведения, которое называется приступообразным (патологическим) перееданием", — говорит врач.Чтобы не переедать на праздниках, эксперт дает следующие рекомендации.Врач-терапевт Елена Мановска, эксперт Coral Club, рекомендует есть медленно и пить достаточно жидкости, потому что иногда голод путают с жаждой, не злоупотреблять алкоголем, который стимулирует аппетит, принимать комплексные витамины и минералы. Ключевые факторы против переедания, подчеркивает эксперт, — умеренность и осознание собственных потребностей.

https://ria.ru/20200529/1572138689.html

https://ria.ru/20180102/1512015928.html

https://ria.ru/20211128/dieta-1761055364.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье, диеты, биология, нейробиология, ожирение, новый год, медицина, углеводы, аппетит